Le Venezuela et la Colombie ont annoncé l’annulation d’une rencontre prévue entre leurs chefs d’État, invoquant un « cas de force majeure » sans fournir de détails supplémentaires.

La réunion devait réunir la présidente par intérim vénézuélienne Delcy Rodríguez et le président colombien Gustavo Petro. Elle aurait constitué la première rencontre officielle de la dirigeante vénézuélienne avec un chef d’État étranger depuis son arrivée au pouvoir en janvier, après la destitution de l’ancien président Nicolás Maduro.

Dans un communiqué conjoint publié par les deux gouvernements, Caracas et Bogotá ont expliqué que la rencontre prévue devait être reportée en raison de circonstances exceptionnelles, tout en affirmant leur volonté de fixer une nouvelle date prochainement.

La réunion devait notamment porter sur la coopération économique et la situation dans les régions frontalières entre les deux pays, où les questions de sécurité, de commerce et de développement restent des sujets sensibles.

L’annonce de l’annulation intervient après un entretien téléphonique entre Gustavo Petro et le président américain Donald Trump. Selon le bureau de la présidence colombienne, les deux dirigeants ont évoqué la situation économique le long de la frontière entre la Colombie et le Venezuela.

Malgré ce report inattendu, les deux gouvernements ont réaffirmé leur intention de renforcer la coopération bilatérale et de développer l’intégration des territoires frontaliers dans les mois à venir.