Le Sénat américain a confirmé mardi la nomination du général Joshua Rudd à la tête de la National Security Agency (NSA) et du Cyber Command des États-Unis, mettant fin à une longue période de vacance à la tête de ces deux institutions clés du renseignement américain.

Les sénateurs ont approuvé sa nomination par 71 voix contre 29. Cette confirmation fait de Rudd un général quatre étoiles et lui confie un poste stratégique dit « à double casquette », puisqu’il dirigera à la fois l’agence de renseignement et le commandement militaire chargé des opérations cybernétiques.

Joshua Rudd occupait auparavant le poste de commandant adjoint du Commandement indo-pacifique des États-Unis. Sa nomination avait été proposée en décembre par le président Donald Trump.

Le poste était resté vacant depuis le limogeage brutal du précédent directeur par l’administration Trump dans le cadre d’un remaniement plus large au sein de l’appareil de sécurité nationale.

La NSA est chargée de surveiller, collecter et analyser des renseignements à l’échelle mondiale, notamment dans les domaines de la surveillance électronique et du contre-espionnage.

De son côté, le Cyber Command supervise les opérations cybernétiques offensives et défensives de l’armée américaine, un domaine devenu de plus en plus central dans les conflits modernes et les rivalités entre grandes puissances.