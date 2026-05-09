Le Royaume-Uni déploie un navire de guerre au Moyen-Orient en prévision d’une mission dans le détroit d’Ormuz

Le Royaume-Uni a annoncé le déploiement du destroyer HMS Dragon au Moyen-Orient dans le cadre des préparatifs d’une éventuelle mission multinationale destinée à sécuriser la navigation dans le détroit d’Ormuz, au cœur des tensions liées à la guerre entre les États-Unis et l’Iran.

Le HMS Dragon, spécialisé dans la défense aérienne, avait déjà été envoyé en Méditerranée orientale en mars afin de contribuer à la protection de Chypre après le début du conflit. Londres a désormais décidé de repositionner le navire plus près du Golfe.

Selon le ministère britannique de la Défense, ce déploiement s’inscrit dans une planification menée conjointement avec la France pour préparer une future coalition internationale chargée de rétablir la sécurité du trafic maritime dans cette zone stratégique.

Paris a également renforcé sa présence militaire dans la région en envoyant son groupe aéronaval dans le sud de la mer Rouge. Les deux pays travaillent sur un plan visant à garantir un passage sécurisé des navires commerciaux une fois la situation stabilisée.

Le projet nécessiterait une coordination avec l’Iran, tandis qu’une douzaine de pays auraient déjà manifesté leur intérêt pour participer à cette mission de sécurisation.

Cette initiative intervient alors que Washington et Téhéran semblent se rapprocher lentement d’une possible désescalade après dix semaines de guerre, même si les affrontements et les tensions restent élevés dans le Golfe.