Le retour de la Russie à la Biennale de Venise provoque une tempête politique en Europe

La décision de réautoriser la Russie à participer à la Biennale de Venise pour la première fois depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022 déclenche une vive polémique en Italie et au sein de l’Union européenne. Face aux critiques, le président de la Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, a défendu avec force ce choix, affirmant que l’événement culturel « n’est pas un tribunal ».

Le pavillon russe pourra rouvrir dans les jardins de la célèbre exposition artistique de Venise, une décision qui a immédiatement provoqué des réactions hostiles de plusieurs responsables européens et italiens. Des militantes du groupe Pussy Riot ont notamment organisé une manifestation devant le pavillon russe pour dénoncer ce retour.

Lors d’une conférence de presse, Pietrangelo Buttafuoco a présenté la Biennale comme un espace de dialogue et de paix plutôt qu’un lieu de sanctions politiques. Selon lui, l’art doit permettre de maintenir des échanges même en période de conflit international.

Le dirigeant de l’institution a dénoncé ce qu’il considère comme une montée de l’intolérance et des appels à la censure en Europe. Il a estimé que les sociétés occidentales risquaient de transformer les espaces culturels en instruments d’exclusion plutôt qu’en lieux de confrontation pacifique des idées.

La controverse a pris une ampleur politique importante, l’Union européenne menaçant de revoir certains financements liés à l’événement. Malgré cette pression, les responsables de la Biennale maintiennent leur position et refusent de revenir sur leur décision.

Du côté russe, cette réadmission est présentée comme une ouverture possible au dialogue culturel avec l’Italie, dans un contexte de relations extrêmement tendues entre Moscou et les pays européens depuis le début de la guerre en Ukraine.