Le maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, figure majeure de l’opposition turque et rival potentiel du président Recep Tayyip Erdogan, doit comparaître devant la justice dans une vaste affaire de corruption qui pourrait compromettre ses ambitions politiques à l’approche de la prochaine élection présidentielle.

Âgé de 55 ans, Imamoglu est l’un des principaux accusés dans un dossier impliquant plus de 400 personnes soupçonnées de corruption et de pots-de-vin au sein de la municipalité d’Istanbul. Les charges retenues contre lui pourraient entraîner des peines cumulées de plusieurs centaines d’années de prison. Le maire et son parti, le Parti républicain du peuple (CHP), principal mouvement d’opposition en Turquie, rejettent fermement ces accusations et dénoncent une procédure politiquement motivée.

Le procès se déroule au sein du complexe pénitentiaire de Silivri, à l’ouest d’Istanbul, où Imamoglu est détenu depuis près d’un an. Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large de pressions judiciaires visant le CHP et plusieurs figures de l’opposition, une situation qui suscite l’inquiétude d’organisations de défense des droits humains et d’observateurs internationaux.

Selon ces critiques, la multiplication des procédures judiciaires contre les responsables de l’opposition fragilise la crédibilité démocratique de la Turquie, pourtant membre de l’OTAN. Plusieurs ONG estiment que ces actions judiciaires interviennent dans un climat politique de plus en plus tendu à l’approche des élections prévues l’an prochain.

Malgré son incarcération, Imamoglu a adopté un ton combatif. Dans des déclarations à Reuters, il a défié le président Erdogan d’organiser des élections anticipées, affirmant que le gouvernement devait permettre aux électeurs de trancher la situation politique actuelle.

Cette affaire judiciaire risque toutefois de peser lourdement sur la scène politique turque. Si Imamoglu venait à être condamné, l’opposition pourrait perdre l’un de ses candidats les plus populaires et les plus crédibles face au pouvoir en place.