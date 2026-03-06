Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a reconnu jeudi qu’il n’était « pas sourd » aux critiques visant ses nombreux éloges envers le président américain Donald Trump, tout en affirmant que ces compliments étaient justifiés.

Dans un entretien accordé à Reuters au siège de l’Alliance à Bruxelles, l’ancien Premier ministre néerlandais a défendu la relation étroite qu’il entretient avec le dirigeant américain, estimant que le rôle de Trump dans les crises internationales mérite d’être reconnu.

Rutte a notamment soutenu l’offensive menée par Washington contre l’Iran, tout en soulignant l’importance de maintenir l’unité de l’Alliance atlantique dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.

Le chef de l’OTAN a toutefois également tenu à saluer l’Espagne, malgré les tensions entre Madrid et Washington après le refus espagnol d’autoriser l’utilisation de bases militaires américaines pour les frappes américano-israéliennes contre l’Iran.

Selon plusieurs diplomates, Mark Rutte a été choisi pour diriger l’OTAN en partie en raison de ses relations étroites avec Donald Trump, un atout jugé utile pour maintenir la cohésion de l’Alliance malgré les critiques répétées du président américain à l’égard de l’organisation et de certains de ses membres.

Ses déclarations ont toutefois suscité des critiques parmi certains responsables et analystes, qui estiment que ses éloges répétés à l’égard de Trump pourraient affaiblir l’image de l’Europe et minimiser les capacités du continent en matière de défense.

« J’entends les critiques, évidemment. Je ne suis pas sourd », a déclaré Rutte lors de l’entretien, reconnaissant les réactions suscitées par ses prises de position.

Lors d’un précédent sommet de l’OTAN, il avait notamment fait polémique en comparant Trump à un « papa » intervenant dans la gestion du conflit israélo-iranien, une remarque qui avait largement circulé dans les médias internationaux.