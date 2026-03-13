Le Canada a annoncé un vaste plan visant à renforcer ses capacités militaires dans l’Arctique, estimant ne plus pouvoir compter autant qu’auparavant sur le soutien des États-Unis pour assurer la sécurité de cette région stratégique.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a dévoilé un programme d’investissement de 35 milliards de dollars canadiens destiné à moderniser les infrastructures militaires dans le Grand Nord. Ce plan prévoit notamment la construction et la modernisation d’aérodromes militaires ainsi que la création de centres de soutien logistique dans la région.

Le gouvernement canadien souhaite ainsi réduire sa dépendance historique envers les États-Unis pour la surveillance et la défense de l’Arctique, une vaste zone de 4,4 millions de kilomètres carrés composée de terres et de mers largement inhabitées.

Selon Mark Carney, le Canada doit désormais assumer pleinement la défense de sa souveraineté dans cette région stratégique. « Nous ne dépendrons plus d’aucune nation et bâtirons plutôt un pays plus fort et plus indépendant », a-t-il déclaré lors de l’annonce du plan.

La décision intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Ottawa et Washington. Les relations bilatérales se sont dégradées notamment après l’imposition de droits de douane par le président américain Donald Trump et ses déclarations évoquant la possibilité d’une annexion du Canada.

Avant même le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les États-Unis pressaient déjà le Canada d’augmenter ses dépenses militaires. Ottawa s’est engagé à atteindre l’objectif fixé par l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), qui prévoit que les pays membres consacrent au moins 2 % de leur produit intérieur brut à la défense.

Pour les autorités canadiennes, l’évolution de la situation internationale et la compétition croissante pour les ressources et les routes maritimes dans l’Arctique obligent désormais le pays à repenser sa stratégie de sécurité.