Le Botswana perd l’un de ses dirigeants les plus respectés : l’ancien président Festus Mogae est mort à 86 ans

L’ancien président du Botswana, Festus Mogae, est décédé à l’âge de 86 ans, a annoncé le gouvernement botswanais, qui a décrété trois jours de deuil national en hommage à celui qui était considéré comme l’un des dirigeants africains les plus respectés de sa génération.

Festus Mogae a dirigé le Botswana de 1998 à 2008, devenant le troisième président du pays depuis l’indépendance. Son départ du pouvoir au profit de son vice-président Ian Khama s’était déroulé dans un climat de stabilité politique salué à l’échelle internationale.

Économiste de formation, Mogae était largement reconnu pour sa gestion prudente de l’économie botswanaise, soutenue notamment par les importantes ressources diamantifères du pays. Sous sa présidence, le Botswana a consolidé sa réputation de démocratie stable et de modèle de gouvernance en Afrique australe.

Il avait également marqué les esprits par son engagement contre le VIH/SIDA à une période où le Botswana affichait l’un des taux d’infection les plus élevés au monde. Contrairement à de nombreux dirigeants de l’époque, Festus Mogae avait publiquement reconnu l’ampleur de la crise sanitaire et lancé l’un des programmes de lutte contre le VIH les plus ambitieux du continent africain.

Né à Serowe en 1939, il avait étudié au Royaume-Uni avant d’intégrer la fonction publique peu après l’indépendance du Botswana en 1966. Il avait ensuite occupé plusieurs postes clés, notamment ceux de ministre des Finances et de vice-président, avant d’accéder à la présidence.

Au-delà de son action nationale, Festus Mogae avait également joué un rôle sur la scène internationale, notamment comme envoyé spécial des Nations unies pour les questions liées au changement climatique.

Sa disparition suscite une vive émotion au Botswana et dans plusieurs capitales africaines, où il reste associé à une image de dirigeant pragmatique, modéré et attaché aux institutions démocratiques.