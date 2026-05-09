Laura Fernandez investie présidente du Costa Rica et promet une « guerre » contre la criminalité

La nouvelle présidente du Costa Rica, Laura Fernandez, a prêté serment vendredi lors d’une cérémonie organisée au stade national de San José. Âgée de 39 ans, la dirigeante de droite a promis de lancer une « guerre » contre la criminalité dans ce pays d’Amérique centrale longtemps considéré comme l’un des plus stables et pacifiques de la région.

Dans son discours d’investiture, Fernandez a annoncé vouloir engager des réformes profondes du système judiciaire et renforcer les lois de sécurité afin de lutter plus efficacement contre le crime organisé et le trafic de drogue.

« Le Costa Rica ne peut pas normaliser la honte de voir ses institutions infiltrées par le crime », a-t-elle déclaré. « Nous ne pouvons pas accepter que les trafiquants de drogue trouvent des failles dans notre système. »

La nouvelle cheffe de l’État a également affirmé vouloir mener ces réformes « sans crainte », alors que le pays connaît une hausse de la violence liée au narcotrafic.

La semaine dernière, Laura Fernandez avait nommé Gerald Campos au poste de ministre de la Sécurité, promettant une lutte « sans merci » contre les organisations criminelles.

Le Costa Rica, qui a aboli son armée en 1948, est historiquement perçu comme l’une des démocraties les plus stables d’Amérique latine. Mais ces dernières années, le pays a été confronté à une augmentation des homicides et à une présence accrue des réseaux de trafic de drogue internationaux.