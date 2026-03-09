Le ministre suisse de la Défense, Martin Pfister, a affirmé que les attaques menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran constituaient une violation du droit international. Dans une interview publiée dimanche, le responsable suisse a exprimé les inquiétudes du gouvernement helvétique face à l’escalade militaire au Moyen-Orient.

« Le Conseil fédéral est d’avis que l’attaque contre l’Iran constitue une violation du droit international », a déclaré Pfister au journal SonntagsZeitung. Cette prise de position place la Suisse parmi les responsables européens ayant exprimé publiquement leurs préoccupations quant à la légalité des opérations militaires en cours.

Plusieurs experts en droit international estiment également que ces frappes pourraient être considérées comme contraires à la Charte des Nations unies. Celle-ci stipule que les États membres doivent s’abstenir de recourir à la force ou de menacer de l’utiliser sans autorisation du Conseil de sécurité de l’ONU, sauf en cas de légitime défense.

Selon ces analyses juridiques, la question centrale reste de savoir si les opérations militaires peuvent être justifiées par le principe de légitime défense, un point qui fait l’objet d’un débat parmi les spécialistes du droit international.

Les déclarations du ministre suisse interviennent alors que le conflit entre l’Iran, les États-Unis et Israël continue de s’intensifier et suscite des réactions contrastées au sein de la communauté internationale.

Traditionnellement neutre, la Suisse joue souvent un rôle diplomatique dans les crises internationales et abrite de nombreuses organisations internationales à Genève. Sa prise de position souligne les préoccupations croissantes en Europe quant aux implications juridiques et géopolitiques de l’escalade militaire au Moyen-Orient.