La Russie a déclaré que ses systèmes de défense aérienne avaient intercepté 234 drones ukrainiens au-dessus de plusieurs régions du centre et du sud du pays en l’espace de neuf heures, selon un communiqué du ministère russe de la Défense.

Les interceptions auraient eu lieu entre 14h et 23h, heure locale. Parmi ces appareils, six drones se dirigeaient vers Moscou, ont précisé les autorités russes. Le ministère a indiqué qu’aucune victime ni dégâts importants n’avaient été signalés à l’issue de ces opérations.

Dans la région de Briansk, située à la frontière avec l’Ukraine, le gouverneur local a toutefois rapporté qu’un ouvrier agricole avait été blessé lors d’une attaque attribuée aux forces ukrainiennes.

Par ailleurs, dans les territoires de l’est de l’Ukraine sous contrôle russe, les autorités installées par Moscou ont affirmé qu’une attaque ukrainienne avait tué une famille de quatre personnes dans la ville de Hirnyak, près de Pokrovsk, une zone stratégique régulièrement visée dans le conflit.

Un représentant du Comité d’enquête russe a également déclaré que des bombardements ukrainiens avaient endommagé une clinique pour enfants dans la ville de Donetsk, principale agglomération de la région du même nom.

Ces déclarations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. Les attaques de drones sont devenues un élément central du conflit entre la Russie et l’Ukraine, les deux camps menant régulièrement des opérations visant des infrastructures militaires et logistiques situées loin des lignes de front.