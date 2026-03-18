La Pologne n’enverra pas de troupes en Iran, a affirmé mardi le Premier ministre Donald Tusk, estimant que le conflit en cours au Moyen-Orient ne représente pas une menace directe pour la sécurité nationale du pays.

S’exprimant à Varsovie, Donald Tusk a indiqué que cette position avait été comprise par les États-Unis et les autres partenaires occidentaux, malgré les appels de Washington à un engagement plus large de ses alliés.

Le président américain Donald Trump avait en effet demandé ce week-end aux pays alliés de contribuer à la sécurisation du détroit d’Ormuz, zone stratégique où les forces iraniennes poursuivent leurs attaques dans le cadre de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Varsovie adopte ainsi une ligne prudente, refusant toute implication militaire directe dans un conflit éloigné de ses priorités sécuritaires immédiates, tout en maintenant son alignement politique avec ses partenaires occidentaux.

Cette décision illustre les divergences au sein du camp occidental sur la gestion de la crise, certains pays privilégiant une implication limitée, voire exclusivement diplomatique, face aux risques d’escalade régionale.

Alors que la guerre entre dans sa troisième semaine, les positions des alliés des États-Unis continuent d’évoluer, entre soutien politique et réticence à une participation militaire directe.