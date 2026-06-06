La centrale nucléaire de Zaporijia reconnectée au réseau après un cessez-le-feu local

La direction de la centrale nucléaire de Centrale nucléaire de Zaporijia, installée par la Russie, a annoncé samedi le rétablissement de la ligne électrique Ferrosplavnaya-1, essentielle à l’alimentation du site. Selon les responsables de la centrale, tous les systèmes et équipements fonctionnent désormais normalement.

Cette remise en service intervient après un cessez-le-feu local temporaire négocié par Agence internationale de l’énergie atomique afin de permettre les réparations de la ligne endommagée. L’accord visait à garantir la sécurité des équipes techniques intervenant sur les infrastructures électriques.

Quelques heures après le signalement de l’incident, la société nucléaire russe Rosatom a accusé l’Ukraine d’avoir violé la trêve en menant une attaque de drone qui aurait fait au moins trois blessés. Aucune réaction immédiate des autorités ukrainiennes n’a été rapportée dans les informations disponibles.

La centrale de Zaporijia, la plus grande installation nucléaire d’Europe avec six réacteurs, est sous contrôle des forces russes depuis les premiers mois de l’invasion de l’Ukraine. Depuis lors, Moscou et Kiev s’accusent régulièrement mutuellement de mettre en danger la sécurité du site par des actions militaires dans la région.

Bien que la centrale ne produise actuellement plus d’électricité, elle dépend d’une alimentation externe permanente pour assurer le refroidissement du combustible nucléaire stocké sur place. Toute interruption prolongée de cette alimentation est considérée comme un risque majeur pour la sûreté nucléaire.

Le cessez-le-feu conclu cette semaine est le sixième accord de ce type négocié sous l’égide de l’AIEA depuis le début des tensions autour du site. Malgré ces efforts, la situation demeure fragile et continue d’inquiéter la communauté internationale, qui redoute un incident nucléaire au cœur du conflit entre la Russie et l’Ukraine.