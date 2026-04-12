Jérusalem : la visite de Ben-Gvir sur l’esplanade d’Al-Aqsa ravive les tensions régionales

Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir s’est rendu dimanche sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem, un site parmi les plus sensibles du Moyen-Orient, suscitant de vives réactions dans la région. Cette visite intervient dans un contexte déjà tendu et a été immédiatement condamnée par la Jordanie ainsi que par les responsables palestiniens.

Située dans la vieille ville de Jérusalem, l’esplanade, également appelée Mont du Temple par les Juifs, constitue à la fois le lieu le plus sacré du judaïsme et le troisième site saint de l’islam. En vertu d’un statu quo en place depuis plusieurs décennies, le site est administré par une fondation religieuse jordanienne, et les fidèles juifs sont autorisés à le visiter mais non à y prier.

Lors de sa visite, Itamar Ben-Gvir a déclaré vouloir faciliter l’accès des fidèles juifs au site, affirmant dans une vidéo diffusée par son cabinet qu’il s’y sentait « comme chez lui ». Il a également appelé à aller « toujours plus loin » dans les mesures prises, indiquant qu’il encourageait régulièrement le Premier ministre Benjamin Netanyahu à renforcer ces initiatives.

Ces déclarations ont ravivé les inquiétudes quant à une possible remise en cause du statu quo historique encadrant l’accès au site. Par le passé, toute suggestion de modification des règles a provoqué une forte indignation dans le monde musulman et a parfois déclenché des épisodes de violences.

La visite de Ben-Gvir s’inscrit ainsi dans un climat de tensions persistantes autour des lieux saints de Jérusalem, où les questions religieuses et politiques restent étroitement imbriquées. Les réactions internationales pourraient encore s’intensifier dans les prochains jours, alors que la situation demeure extrêmement volatile.