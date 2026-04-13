Israël nomme un nouveau chef du Mossad en pleine montée des tensions régionales

Le gouvernement israélien a approuvé la nomination de Roman Gofman à la tête du Mossad, selon un communiqué publié dimanche par le bureau du Premier ministre. Cette décision intervient dans un contexte régional marqué par de fortes tensions sécuritaires.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait annoncé dès décembre 2025 son intention de confier ce poste stratégique à Roman Gofman. La nomination a été validée par le comité chargé des désignations de hauts responsables, ouvrant la voie à une prise de fonctions prévue en juin 2026.

Âgé de 49 ans, Roman Gofman succédera à David Barnea, qui dirige actuellement l’agence de renseignement. Officier général expérimenté, Gofman occupe aujourd’hui le poste de secrétaire militaire du Premier ministre, un rôle clé au sein de l’appareil sécuritaire israélien.

Il s’est notamment illustré lors de l’attaque du 7 octobre 2023, lorsqu’il s’est rendu sur la frontière sud d’Israël pour porter secours aux communautés touchées par une infiltration menée par le Hamas. Cet épisode a contribué à renforcer sa stature au sein des cercles militaires et politiques.

Cette nomination à la tête du Mossad, l’un des services de renseignement les plus influents au monde, intervient à un moment crucial pour Israël, confronté à des défis sécuritaires multiples. Elle pourrait jouer un rôle déterminant dans l’orientation des opérations de renseignement du pays dans les mois à venir.