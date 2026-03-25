Iran : une ouverture diplomatique discrète malgré les tensions avec Washington

L’Iran pourrait envisager des discussions indirectes avec les États-Unis pour tenter de désamorcer le conflit au Moyen-Orient, selon un haut responsable iranien.

D’après cette source, le Pakistan a transmis une proposition américaine à Téhéran, et des pays comme la Turquie ou le Pakistan pourraient accueillir d’éventuels pourparlers.

Ces éléments constituent l’un des rares signaux d’ouverture diplomatique, alors même que les autorités iraniennes continuent publiquement de nier toute négociation avec Washington.

Cette position contraste avec les déclarations du président américain Donald Trump, qui affirme que des discussions sont en cours et que des avancées ont été réalisées.

Sur le terrain, les hostilités se poursuivent : Israël a mené des frappes à Téhéran, tandis que l’Iran a lancé des attaques contre Israël et des bases américaines dans la région.

Dans le même temps, les États-Unis prévoient de renforcer leur présence militaire dans le Golfe, notamment avec l’envoi de milliers de parachutistes.

Malgré cette escalade, l’éventualité de discussions via des intermédiaires laisse entrevoir une possible voie de désescalade, même si les positions officielles restent fermes de part et d’autre.

Cette situation illustre la complexité du jeu diplomatique, où des contacts peuvent exister en coulisses malgré des discours publics très tendus.