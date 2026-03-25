Iran : l’Allemagne soutient l’ouverture de négociations et espère une issue diplomatique

Le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul a exprimé son soutien à l’ouverture de discussions visant à mettre fin au conflit avec l’Iran, estimant qu’une solution diplomatique reste possible.

Il a salué la décision du président américain Donald Trump de reporter son ultimatum à Téhéran, y voyant un signal positif en faveur de négociations.

Selon le chef de la diplomatie allemande, cette initiative pourrait offrir une véritable opportunité de désescalade dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient.

Johann Wadephul a déclaré espérer que ces pourparlers « auront une chance de réussir », soulignant l’importance du dialogue pour éviter une aggravation du conflit.

Cette position s’inscrit dans la ligne traditionnelle de l’Allemagne, qui privilégie les solutions diplomatiques dans les crises internationales.

Elle intervient alors que plusieurs initiatives de médiation émergent, malgré des déclarations contradictoires entre Washington et Téhéran sur l’existence de discussions.

Dans ce contexte incertain, Berlin tente de soutenir toute ouverture susceptible de conduire à un apaisement durable.

L’évolution des négociations pourrait s’avérer déterminante pour la stabilité régionale et l’équilibre géopolitique mondial.