Iran : Donald Trump suspend temporairement les frappes sur les infrastructures énergétiques

Le président américain Donald Trump a annoncé la suspension des attaques contre les centrales énergétiques iraniennes pour une durée de dix jours, à la demande de Téhéran.

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, Donald Trump a indiqué que cette pause serait effective jusqu’au 6 avril au soir, laissant une fenêtre aux discussions diplomatiques en cours.

Le président américain a affirmé que les négociations avec l’Iran « se déroulent très bien », malgré les démentis et les tensions persistantes entre les deux camps.

Selon lui, cette décision vise à favoriser un possible accord, alors que les combats se poursuivent depuis plusieurs semaines.

Donald Trump a également précisé que l’Iran avait initialement demandé une suspension plus courte, de sept jours, avant que Washington n’accorde finalement un délai de dix jours.

Cette annonce intervient dans un contexte de stratégie fluctuante de la part des États-Unis, dont les objectifs ont varié entre affaiblissement militaire de l’Iran et changement de régime.

Le président américain a par ailleurs affirmé que les États-Unis avaient déjà « gagné la guerre », une déclaration qui contraste avec la poursuite des hostilités sur le terrain.

Cette pause pourrait représenter une opportunité pour relancer les discussions diplomatiques, même si les incertitudes restent nombreuses.

Elle souligne également la complexité d’un conflit où les enjeux militaires, énergétiques et géopolitiques sont étroitement liés.