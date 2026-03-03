La secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, doit faire face mardi à des questions difficiles au Sénat sur la politique de répression de l’immigration menée par le président Donald Trump. Son audition intervient alors que le financement de son département reste bloqué en raison des objections des démocrates à ses méthodes jugées agressives.

Nommée l’an dernier par le président républicain, Kristi Noem pourrait également être interrogée sur d’autres sujets sensibles, notamment les menaces potentielles visant les États-Unis à la suite des attaques américaines contre l’Iran, ainsi que sur des informations faisant état de désordres internes au sein de son ministère.

Ancienne gouverneure du Dakota du Sud, elle a supervisé la mise en œuvre du programme migratoire de Donald Trump. Celui-ci a notamment inclus le déploiement de milliers d’agents fédéraux masqués dans plusieurs villes américaines, où ils ont mené des opérations de ratissage dans des quartiers à la recherche de personnes soupçonnées d’enfreindre la législation sur l’immigration, suscitant des tensions avec des habitants.

Kristi Noem doit témoigner devant la commission judiciaire du Sénat mardi, puis devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants mercredi. Ces auditions interviennent dans un contexte de forte polarisation politique autour de la question migratoire.

Donald Trump a défendu sa politique en affirmant que des expulsions massives étaient nécessaires face aux niveaux élevés d’immigration illégale enregistrés sous son prédécesseur. Les démocrates, de leur côté, dénoncent des pratiques excessives et contestent le financement du département tant que des clarifications ne seront pas apportées sur la conduite des opérations.