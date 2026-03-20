Groenland : sous l’ombre de Trump, l’île arctique veut peser davantage face au Danemark

À l’approche des élections danoises, les candidats groenlandais entendent profiter de l’attention internationale suscitée par Donald Trump pour renforcer leur position face à Copenhague. L’intérêt affiché par le président américain pour le Groenland a remis au premier plan les revendications politiques et économiques de ce territoire autonome de 57 000 habitants.

Les ambitions de Donald Trump, qui a évoqué la possibilité d’un contrôle américain sur cette île stratégique de l’Arctique, ont ravivé les débats sur les relations entre le Groenland et le Danemark. Cette soudaine mise en lumière internationale a également soulevé des interrogations sur le niveau d’investissement danois dans des secteurs clés tels que la défense, les infrastructures et le développement économique.

Dans ce contexte, les candidats groenlandais aux élections pour deux sièges au Parlement danois espèrent obtenir des concessions significatives de leur ancienne puissance coloniale. Parmi eux, Juno Berthelsen, candidate du parti indépendantiste Naleraq, insiste sur la nécessité de placer les intérêts du peuple groenlandais au centre des discussions politiques.

« Ce qui compte le plus pour nous dans cette élection, c’est la souveraineté du peuple groenlandais », a-t-elle déclaré, soulignant que toute décision concernant l’avenir de l’île devait avant tout refléter la volonté de ses habitants.

Le parti Naleraq, dont le nom signifie « point d’orientation » en kalaallisut, présente cinq candidats pour ces élections. Il défend une ligne favorable à une plus grande autonomie, voire à l’indépendance, dans un contexte où les relations avec le Danemark sont régulièrement questionnées.

Alors que le Premier ministre danois a récemment affiché son soutien au Groenland, ces élections pourraient marquer un tournant. Pour de nombreux Groenlandais, l’attention internationale actuelle représente une opportunité rare de redéfinir leur place sur la scène politique et d’obtenir des avancées concrètes dans leur quête d’autonomie.