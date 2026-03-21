Gaza : l’équipe de Trump propose un plan de désarmement au Hamas, une étape décisive mais incertaine

Le Conseil pour la paix mis en place par Donald Trump a transmis au Hamas une proposition écrite détaillant les modalités d’un éventuel désarmement du mouvement palestinien, selon des sources proches du dossier. Cette initiative marque une nouvelle étape dans les efforts américains pour définir l’avenir de la bande de Gaza.

La proposition a été présentée lors de discussions tenues la semaine dernière au Caire, avec la participation de plusieurs responsables impliqués dans le processus. Parmi eux figurent Nickolay Mladenov, envoyé spécial du Conseil pour Gaza, et Aryeh Lightstone, conseiller de l’émissaire américain Steve Witkoff.

Le désarmement du Hamas constitue un élément central du plan de Donald Trump pour Gaza. Ce projet prévoit notamment un retrait progressif des forces israéliennes et le lancement de la reconstruction du territoire, à condition que le mouvement islamiste accepte de déposer les armes.

Jusqu’à présent, le Hamas a refusé cette exigence, ce qui complique la mise en œuvre du plan. Le mouvement considère en effet son arsenal comme essentiel dans son affrontement avec Israël, qui conserve actuellement le contrôle d’une partie significative de la bande de Gaza.

Malgré ces blocages, les médiateurs poursuivent leurs efforts pour faire avancer les négociations. Nickolay Mladenov a indiqué que des progrès importants avaient été réalisés sur le plan humanitaire, avec un cadre permettant d’accélérer l’acheminement de l’aide vers un territoire largement dévasté par la guerre.

La proposition américaine place désormais la question du désarmement au cœur des discussions. Reste à savoir si le Hamas acceptera de franchir ce pas, condition clé pour espérer une stabilisation durable et la reconstruction de Gaza.