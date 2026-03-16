Des représentants du Hamas ont rencontré au Caire des envoyés du « Conseil de la paix » lié au président américain Donald Trump afin de tenter de préserver le fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Cette rencontre, révélée lundi, est la première rendue publique depuis le début de la guerre impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran.

Selon plusieurs sources, les discussions visaient à empêcher une nouvelle escalade dans l’enclave palestinienne, alors que les tensions régionales se sont intensifiées depuis le déclenchement du conflit contre l’Iran. La situation à Gaza reste particulièrement volatile, les affrontements et les restrictions imposées sur le territoire menaçant de faire voler en éclats la trêve en vigueur.

Le Hamas a averti que de nouvelles restrictions imposées par Israël risquaient de compromettre le cessez-le-feu. Le mouvement palestinien estime que ces mesures pourraient aggraver la situation humanitaire déjà critique dans la bande de Gaza et raviver les hostilités.

Les discussions au Caire ont eu lieu alors que la diplomatie internationale cherche à éviter une extension du conflit régional vers le territoire palestinien. Plusieurs médiateurs, notamment en Égypte et dans d’autres pays de la région, tentent de maintenir ouverts les canaux de communication entre les différentes parties.

À la suite de cette réunion, Israël a annoncé la réouverture d’un point de passage clé à la frontière avec la bande de Gaza. Cette décision est perçue comme un geste destiné à faciliter l’acheminement de l’aide et à réduire les tensions dans l’enclave.

Malgré ces efforts diplomatiques, l’équilibre reste fragile. La guerre plus large qui secoue le Moyen-Orient complique les tentatives de stabilisation de la situation à Gaza, où les populations civiles continuent de subir les conséquences des affrontements et des restrictions.