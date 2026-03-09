Des coups de feu ont été tirés dimanche contre la résidence de la chanteuse Rihanna à Beverly Hills, en Californie, selon des médias locaux citant les autorités. L’incident n’a fait aucun blessé, mais l’une des balles a traversé un mur de la maison.

D’après le Los Angeles Times et la chaîne NBC4, la police de Los Angeles est intervenue vers 13h21 après avoir reçu un signalement de tirs dans le quartier. Les forces de l’ordre ont rapidement arrêté une suspecte âgée de 30 ans sur les lieux.

Selon les premiers éléments rapportés, la femme aurait tiré à plusieurs reprises en direction de la propriété de la star de la pop. L’une des balles a pénétré dans la maison après avoir traversé un mur, sans toutefois toucher personne à l’intérieur.

Les autorités n’ont pas précisé si Rihanna se trouvait dans la résidence au moment de l’incident. Les circonstances exactes de la fusillade et les motivations de la suspecte restent pour l’instant inconnues.

La police de Los Angeles a ouvert une enquête afin de déterminer les raisons de l’attaque et de vérifier si la chanteuse était spécifiquement visée. Les médias locaux n’ont pas indiqué si la suspecte avait un lien personnel avec l’artiste.

Rihanna, l’une des artistes les plus célèbres au monde, possède plusieurs propriétés aux États-Unis. L’incident relance les inquiétudes sur la sécurité des célébrités à Los Angeles, où plusieurs résidences de personnalités ont déjà été ciblées ces dernières années.