Une frappe israélienne a touché tôt dimanche un appartement situé dans l’immeuble de l’hôtel Ramada, dans le centre de Beyrouth, faisant au moins quatre morts et dix blessés selon le ministère libanais de la Santé. Israël affirme avoir visé des commandants iraniens opérant dans la capitale libanaise.

L’attaque s’est produite dans le quartier de Raouché, une zone côtière de Beyrouth, et constitue la première frappe israélienne à atteindre le cœur de la ville depuis la reprise des hostilités entre Israël et le Hezbollah la semaine précédente. Des images diffusées sur place montrent des dégâts importants dans l’immeuble visé.

Selon l’armée israélienne, la cible de l’opération était un groupe de commandants de la Force Qods, l’unité d’élite des Gardiens de la révolution iraniens. Les autorités israéliennes affirment que ces responsables étaient impliqués dans la planification d’attaques contre Israël et ses civils, mais n’ont pas précisé leurs identités.

L’hôtel abritait également des personnes déplacées ayant fui les combats dans le sud du Liban et dans la banlieue sud de Beyrouth. Après la frappe, plusieurs familles ont été vues quittant précipitamment les lieux, craignant de nouvelles attaques aériennes.

La semaine précédente, Israël avait annoncé avoir tué Daoud Ali Zadeh, commandant de la Force Qods iranienne au Liban, lors d’une frappe menée à Téhéran. Cette opération avait déjà marqué une escalade importante dans la confrontation entre Israël et les forces soutenues par l’Iran.

Le Liban s’est retrouvé entraîné dans l’élargissement du conflit au Moyen-Orient après que le Hezbollah, allié de Téhéran, a lancé des roquettes et des drones contre Israël. En réponse, l’armée israélienne a intensifié ses frappes contre des positions du groupe armé dans le sud et l’est du Liban ainsi que dans la périphérie de Beyrouth.