Face à sa dette record, l’Italie prépare une nouvelle obligation indexée sur l’inflation pour séduire les grands investisseurs

L’Italie travaille à la création d’un nouveau produit financier indexé sur l’inflation et destiné exclusivement aux investisseurs institutionnels. L’objectif est de répondre à la demande croissante des banques, fonds d’investissement et compagnies d’assurance pour ce type d’actifs, tout en renforçant la capacité du pays à financer sa dette publique.

Davide Iacovoni, directeur général de la dette publique italienne, a indiqué que le Trésor étudiait la mise en place d’une obligation liée à l’inflation nationale, sur le modèle des BTP déjà indexés sur l’inflation de la zone euro. Selon lui, cette émission pourrait voir le jour dès l’année prochaine si les conditions de marché sont favorables, même si aucune décision définitive n’a encore été prise.

Cette initiative intervient alors que l’Italie porte une dette publique supérieure à 3 000 milliards d’euros, la plus élevée de la zone euro en valeur absolue. Dans ce contexte, Rome cherche à diversifier et élargir sa base d’investisseurs afin de garantir un financement stable de ses besoins budgétaires.

Les données de la Banque d’Italie montrent que les investisseurs institutionnels détiennent actuellement environ 63 % de la dette italienne, répartis de manière équilibrée entre acteurs nationaux et étrangers. Les épargnants particuliers représentent pour leur part 15,4 % des détenteurs de titres publics italiens.

Parallèlement, le Trésor italien poursuit sa stratégie consistant à proposer des produits adaptés à différents profils d’investisseurs. Une nouvelle obligation destinée aux particuliers doit d’ailleurs être lancée ce mois-ci afin de renforcer la participation des ménages au financement de l’État.

L’environnement économique joue également un rôle important dans cette réflexion. La Banque centrale européenne a récemment relevé ses taux d’intérêt pour la première fois depuis près de trois ans afin de contenir l’inflation dans la zone euro, qui s’élevait à 3,2 % en mai. En Italie, l’inflation atteignait 3,3 % sur la même période.

Selon les chiffres communiqués par le Trésor, l’Italie a déjà couvert environ 55 % de ses besoins de financement pour 2026. Le coût moyen des émissions de dette réalisées cette année s’établit à 2,91 %, un niveau que les autorités cherchent à maîtriser malgré un contexte de taux d’intérêt plus élevés.