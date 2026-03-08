Le pape Léon XIII a lancé dimanche un appel pressant à mettre fin aux bombardements au Moyen-Orient, exhortant les parties impliquées dans le conflit à privilégier le dialogue face à l’escalade des violences. Le souverain pontife a déclaré que des informations « profondément troublantes » continuaient de parvenir d’Iran et de l’ensemble de la région.

Dans un message prononcé depuis le Vatican, le premier pape américain a exprimé son inquiétude face à l’intensification des combats, alors que l’offensive menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran entrait dans son neuvième jour. Il a averti que la poursuite des hostilités risquait d’alimenter davantage la peur et la haine.

Le pontife s’est également inquiété de la possibilité que la guerre ne s’étende à d’autres pays du Moyen-Orient. Selon lui, la dynamique actuelle du conflit pourrait entraîner une déstabilisation plus large de la région si aucune initiative diplomatique n’est engagée rapidement.

Le pape Léon XIII a ainsi appelé les responsables politiques à redoubler d’efforts pour ouvrir des canaux de discussion et favoriser une solution négociée. Il a souligné que seule une démarche fondée sur le dialogue et la diplomatie pourrait permettre d’éviter une escalade incontrôlable.

Son intervention intervient alors que les tensions militaires continuent de s’intensifier entre l’Iran, les États-Unis et Israël, avec des frappes et des ripostes qui touchent désormais plusieurs pays de la région.

Depuis le début du conflit, plusieurs dirigeants religieux et organisations internationales ont également exprimé leurs préoccupations, mettant en garde contre les conséquences humanitaires et politiques d’une guerre prolongée au Moyen-Orient.