L’Europe est devenue le premier importateur d’armes au monde au cours des cinq dernières années, selon un rapport publié par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI). Cette évolution reflète une forte augmentation des dépenses militaires des pays européens, motivée par la guerre en Ukraine et par les inquiétudes liées à la sécurité du continent.

D’après les données du centre de recherche, les importations d’armes des États européens ont plus que triplé entre 2021 et 2025 par rapport à la période 2016-2020. Les gouvernements ont renforcé leurs arsenaux afin de soutenir l’Ukraine face à l’invasion russe, mais aussi pour reconstituer leurs propres capacités militaires après plusieurs décennies de sous-investissement.

Cette hausse massive a fait de l’Europe la première région importatrice d’armements, représentant désormais 33 % des importations mondiales, contre seulement 12 % lors de la période précédente. Selon Mathew George, directeur du programme de transferts d’armes du SIPRI, « la forte augmentation des flux d’armes vers les États européens a fait grimper les transferts d’armes mondiaux de près de 10 % ».

Malgré les efforts pour renforcer l’industrie de défense européenne, de nombreux pays du continent continuent d’acheter des équipements militaires aux États-Unis. Les acquisitions concernent notamment des avions de combat et des systèmes de défense aérienne à longue portée, considérés comme essentiels pour faire face aux menaces sécuritaires actuelles.

Dans le même temps, les importations d’armes au Moyen-Orient ont reculé de 13 % sur la même période. Toutefois, certains États de la région, comme l’Arabie saoudite et le Qatar, figurent toujours parmi les principaux acheteurs mondiaux d’armements.

Selon les chercheurs du SIPRI, cette baisse relative s’explique en grande partie par l’intégration progressive de commandes massives passées précédemment par Riyad. L’évolution du marché mondial de l’armement reflète ainsi un rééquilibrage des priorités stratégiques, avec une Europe qui renforce rapidement ses capacités militaires face aux tensions géopolitiques croissantes.