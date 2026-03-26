États-Unis : Trump menace l’Iran d’une escalade militaire en cas de refus de capitulation

Le président américain Donald Trump a averti que les États-Unis intensifieraient leurs frappes contre l’Iran si Téhéran refusait de reconnaître sa « défaite militaire ».

La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré que le président était prêt à « frapper plus durement que jamais » si l’Iran persistait dans sa position.

« Le président Trump ne bluffe pas », a-t-elle insisté, évoquant une possible escalade majeure du conflit en cours.

Washington estime que l’Iran a déjà subi des revers significatifs, mais accuse les autorités iraniennes de refuser d’en tirer les conséquences.

Cette déclaration intervient dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient, marqué par des affrontements militaires et des tentatives diplomatiques encore fragiles.

Les propos de la Maison-Blanche traduisent une stratégie de pression maximale visant à contraindre Téhéran à négocier à partir d’une position de faiblesse.

Ils laissent également planer la menace d’une intensification des opérations militaires américaines dans la région.

Cette escalade verbale souligne la gravité de la situation, alors que les efforts internationaux pour obtenir un cessez-le-feu peinent à aboutir.

Elle renforce les inquiétudes d’un élargissement du conflit, aux conséquences potentiellement majeures sur la stabilité régionale et l’économie mondiale.