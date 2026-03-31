États-Unis : le FBI qualifie d’acte terroriste l’attaque contre une synagogue du Michigan

Le FBI a qualifié d’« acte de terrorisme » l’attaque survenue début mars contre une synagogue dans l’État du Michigan, aux États-Unis.

L’auteur de l’attaque, identifié comme Ayman Ghazali, un Américain d’origine libanaise âgé de 41 ans, a foncé avec un camion sur la synagogue Temple Israel avant d’ouvrir le feu sur les agents de sécurité et de provoquer une explosion à l’aide de feux d’artifice.

Selon les autorités, l’assaillant s’est suicidé sur place. Aucun autre décès n’a été signalé, malgré la présence d’enfants dans l’établissement, qui abritait notamment une école maternelle.

D’après les enquêteurs, l’homme s’était imprégné d’une idéologie inspirée du Hezbollah avant de passer à l’acte. Toutefois, aucune preuve n’a été établie quant à un lien direct avec ce groupe, ni à l’existence de complices.

Les autorités fédérales ont indiqué que l’attaque semble avoir été menée de manière isolée, même si l’influence idéologique étrangère reste au cœur de l’enquête.

Cette qualification d’acte terroriste intervient dans un contexte de tensions internationales accrues, notamment liées au conflit impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran.

L’affaire relance les inquiétudes sur les menaces pesant sur les lieux de culte et sur la radicalisation individuelle, dans un climat sécuritaire déjà tendu.

Les autorités poursuivent leurs investigations afin de déterminer les motivations précises de l’assaillant et d’évaluer d’éventuels risques similaires à l’avenir.