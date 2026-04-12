États-Unis et Australie injectent 3,5 milliards de dollars pour sécuriser les minerais critiques face à la Chine

L’Australie et les États-Unis ont annoncé un renforcement majeur de leur coopération dans le secteur des minéraux critiques, avec un engagement financier dépassant 5 milliards de dollars australiens, soit environ 3,5 milliards de dollars américains. Ce montant représente près du double des promesses initiales formulées lors d’un accord conclu six mois plus tôt.

Ce financement vise à soutenir des projets miniers stratégiques en Australie, notamment dans l’extraction et le raffinage de métaux essentiels aux industries de pointe. Ces ressources, telles que les terres rares, jouent un rôle clé dans des secteurs comme la défense, les technologies avancées et la transition énergétique.

L’initiative s’inscrit dans une volonté commune de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine, qui domine largement le marché mondial des minéraux critiques. En renforçant leur coopération, Canberra et Washington entendent sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement et limiter les vulnérabilités stratégiques.

Les deux pays avaient déjà convenu en octobre dernier de mobiliser chacun au moins un milliard de dollars pour soutenir un portefeuille de projets évalué à 8,5 milliards de dollars. Ce nouveau financement marque une accélération de cette stratégie, avec des investissements répartis sur plusieurs projets prioritaires au cours des prochains mois.

Au-delà des enjeux industriels, cet accord vise également à soutenir la réindustrialisation de la base manufacturière de haute technologie américaine. Il illustre plus largement la montée des rivalités économiques et géopolitiques autour des ressources stratégiques, devenues un levier clé de puissance dans l’économie mondiale.