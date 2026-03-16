L’Ukraine souhaite obtenir un soutien financier et technologique en échange de l’aide qu’elle apporte aux pays du Moyen-Orient pour se défendre contre les drones kamikazes iraniens. C’est ce qu’a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que Kiev a récemment envoyé plusieurs équipes d’experts dans la région afin de partager son expérience dans la lutte contre ce type d’armes.

Selon Zelensky, trois équipes ukrainiennes ont été déployées pour réaliser des évaluations techniques et démontrer le fonctionnement de systèmes de défense anti-drones. Ces spécialistes ont été envoyés dans plusieurs pays du Golfe, notamment au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, ainsi que sur une base militaire américaine en Jordanie.

Le président ukrainien a toutefois insisté sur le fait que son pays n’était pas impliqué dans les opérations militaires dans la région. « Il ne s’agit pas de participer à des opérations. Nous ne sommes pas en guerre contre l’Iran », a-t-il déclaré devant des journalistes.

Kiev espère néanmoins transformer cette coopération technique en partenariats plus larges. Volodymyr Zelensky a indiqué que des discussions pourraient déboucher sur des accords plus structurants concernant les technologies liées aux drones et à la défense aérienne.

Les modalités exactes de ces accords restent encore à définir. Le dirigeant ukrainien a toutefois précisé que l’Ukraine attendait des contreparties importantes pour son assistance. « Pour nous aujourd’hui, la technologie et le financement sont tous deux importants », a-t-il affirmé.

Les pays du Golfe ont intensifié leur défense contre les drones Shahed d’origine iranienne, utilisés dans plusieurs attaques récentes dans la région. L’Ukraine dispose d’une expérience significative dans la lutte contre ces appareils, qu’elle combat régulièrement depuis le début de l’invasion russe, notamment grâce à une combinaison de drones moins coûteux, de systèmes de brouillage électronique et de missiles de défense aérienne.