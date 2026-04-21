Dopage : l’Inde classée à haut risque, les contrôles antidopage drastiquement renforcés

Les athlètes indiens devront désormais se soumettre à des contrôles antidopage plus stricts après le reclassement de leur fédération dans la catégorie à risque maximal par World Athletics. Cette décision, annoncée par l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU), reflète les préoccupations persistantes concernant la lutte contre le dopage dans le pays.

L’Inde a figuré parmi les deux nations enregistrant le plus grand nombre de violations des règles antidopage entre 2022 et 2025. Ce constat a conduit les autorités à faire passer la Fédération d’athlétisme de l’Inde (AFI) de la catégorie B à la catégorie A, la plus élevée en matière de risque.

Ce changement entraîne des obligations renforcées, notamment des seuils minimums de tests plus élevés pour les athlètes des équipes nationales. L’objectif est d’intensifier la surveillance et de restaurer la crédibilité du sport indien sur la scène internationale.

Le président de l’AIU, David Howman, a estimé que la situation du dopage en Inde était préoccupante depuis longtemps. Il a également souligné que les efforts actuels du programme antidopage national restaient insuffisants au regard des risques identifiés.

Bien que la Fédération indienne d’athlétisme ait plaidé pour des réformes, les progrès réalisés sont jugés trop limités. L’AIU prévoit désormais de travailler étroitement avec l’AFI pour mettre en place des mesures plus efficaces afin de garantir l’intégrité des compétitions.

Cette décision marque un tournant pour l’athlétisme indien, confronté à un enjeu majeur de crédibilité. Le renforcement des contrôles pourrait contribuer à améliorer la transparence et à restaurer la confiance dans les performances des athlètes.