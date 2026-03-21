Cuba ferme la porte : La Havane refuse toute discussion sur le départ de son président face aux États-Unis

Cuba a catégoriquement rejeté vendredi toute idée de négocier son système politique ou le mandat de son président dans le cadre de discussions en cours avec les États-Unis, marquant une ligne rouge claire dans un contexte de tensions persistantes entre les deux pays.

Le vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Carlos Fernandez de Cossio, a affirmé lors d’une conférence de presse que « le système politique cubain n’est pas négociable », ajoutant que « ni le président ni la fonction d’aucun responsable cubain ne sont négociables avec les États-Unis ». Une déclaration directe en réponse à des informations évoquant des exigences américaines visant le départ du président Miguel Díaz-Canel.

Ces discussions interviennent alors que Washington et La Havane ont récemment confirmé l’ouverture de pourparlers, sur fond de crise économique aggravée à Cuba. Le blocus pétrolier imposé par l’administration du président Donald Trump a accentué les difficultés du pays, déjà confronté à une situation économique fragile.

Selon des informations rapportées par des médias américains, l’administration Trump envisagerait un accord économique incluant un assouplissement des restrictions commerciales, mais assorti d’une condition politique majeure : une « porte de sortie » pour Miguel Díaz-Canel.

Cette perspective a été fermement rejetée par les autorités cubaines, qui dénoncent toute ingérence dans leurs affaires internes et rappellent la souveraineté du pays. La Havane insiste sur le fait que toute négociation doit se limiter à des aspects économiques ou bilatéraux, sans remettre en cause son système institutionnel.

Dans ce contexte, les discussions entre les deux pays apparaissent fragiles, tiraillées entre des intérêts économiques potentiels et des désaccords politiques profonds. La position inflexible de Cuba pourrait compliquer toute avancée vers un accord global, malgré les pressions croissantes liées à la crise économique.