Le gouvernement de Cuba a annoncé l’ouverture de pourparlers avec les États-Unis, alors que l’île traverse une crise énergétique majeure provoquée par un blocus pétrolier qui a fortement réduit les importations de carburant.

Le président cubain Miguel Díaz-Canel a indiqué que ces discussions étaient menées avec le soutien de l’ancien dirigeant Raúl Castro. Selon lui, les négociations doivent se dérouler dans le « respect » des systèmes politiques respectifs des deux pays.

Depuis trois mois, le blocus pétrolier imposé par l’administration du président américain Donald Trump a empêché l’île d’importer du carburant, aggravant une situation économique déjà fragile. Les pénuries d’énergie ont entraîné de fréquentes coupures d’électricité dans de nombreuses régions du pays.

À La Havane et dans plusieurs villes, de nombreux habitants suivent de près l’évolution de ces discussions, espérant qu’un accord permettra d’atténuer les pénuries et d’améliorer la situation économique.

La Maison-Blanche a indiqué que Cuba devrait saisir cette opportunité pour conclure un accord avec Washington. Donald Trump a déclaré qu’un compromis pourrait être trouvé « facilement » si les autorités cubaines acceptaient certaines conditions.

Ces pourparlers marquent une tentative de dialogue dans un contexte de tensions accrues entre les deux pays, alors que la crise énergétique et économique pèse lourdement sur la population cubaine.