Coup de théâtre au Danemark : le ministre de la Défense chargé de former un gouvernement de droite

Le roi du Danemark a chargé vendredi le ministre de la Défense Troels Lund Poulsen d’explorer la possibilité de former un gouvernement de centre-droit, après l’échec des négociations menées par les partis de centre-gauche.

Cette décision marque un tournant politique majeur après les élections législatives de mars, qui ont débouché sur un Parlement particulièrement fragmenté comptant 12 partis. Depuis le scrutin, la Première ministre sociale-démocrate Mette Frederiksen tentait de bâtir une nouvelle coalition afin d’obtenir un troisième mandat.

Mais les discussions entre Frederiksen et ses partenaires potentiels se sont progressivement enlisées ces dernières semaines, paralysant les négociations et compliquant la formation d’un nouvel exécutif.

La situation intervient dans un contexte diplomatique sensible pour le Danemark, confronté à des tensions avec l’administration du président américain Donald Trump autour du Groenland.

Vendredi, Lars Løkke Rasmussen et son parti centriste modéré ont officiellement quitté les discussions avec la cheffe du gouvernement sortante. Ils ont ensuite proposé que Troels Lund Poulsen, dirigeant du Parti libéral danois de droite, prenne la tête des nouvelles négociations.

Le palais royal a confirmé que le souverain avait accepté cette proposition et demandé au ministre de la Défense d’évaluer les possibilités de constituer une majorité alternative.

Cette nouvelle phase des tractations pourrait rebattre les cartes politiques au Danemark, où l’équilibre des forces reste extrêmement fragile après un scrutin marqué par la montée des partis centristes et conservateurs.