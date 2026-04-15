Carburants : le Canada suspend temporairement les taxes pour faire baisser les prix à la pompe

Le Canada va suspendre temporairement la taxe fédérale sur l’essence et le diesel afin de soulager les consommateurs et les entreprises face à la hausse des prix de l’énergie. L’annonce a été faite mardi par le Premier ministre Mark Carney.

Cette mesure entrera en vigueur le 20 avril et s’étendra jusqu’au 7 septembre. Elle prévoit la suppression de la taxe d’accise fédérale sur les carburants, une décision présentée comme exceptionnelle dans un contexte économique marqué par des coûts élevés pour de nombreux secteurs.

Selon le chef du gouvernement, cette suspension devrait entraîner une baisse d’environ 10 centimes par litre pour l’essence ordinaire, et de 4 centimes par litre pour le diesel. Une réduction destinée à alléger directement la facture des automobilistes, mais aussi à soutenir les activités économiques dépendantes du transport.

Mark Carney a souligné que cette initiative vise notamment à réduire les coûts d’exploitation pour les camionneurs et les entreprises opérant dans des secteurs clés tels que l’alimentation, l’agriculture, le logement, la construction ou encore la livraison. Autant de domaines particulièrement sensibles aux fluctuations des prix du carburant.

La décision intervient alors que les ménages et les entreprises font face à une pression persistante sur leur pouvoir d’achat. En abaissant temporairement les taxes, Ottawa espère atténuer l’impact de l’inflation énergétique et soutenir la dynamique économique.

Cette mesure, limitée dans le temps, pourrait néanmoins être scrutée de près quant à ses effets réels sur les prix et sur les finances publiques. Elle s’inscrit dans une série d’initiatives adoptées par le gouvernement canadien pour répondre aux tensions économiques actuelles.