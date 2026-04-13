Cameroun : des séparatistes annoncent une trêve exceptionnelle pour la visite du pape

Des groupes séparatistes des régions anglophones du Cameroun ont annoncé l’instauration d’un cessez-le-feu de trois jours afin de garantir la sécurité et la libre circulation des civils lors de la visite du pape Léon XIV. Cette décision vise à permettre un « passage sécurisé » dans des zones habituellement marquées par des violences.

Cette trêve temporaire doit intervenir plus tard dans la semaine, alors que le souverain pontife poursuit une tournée africaine de plusieurs jours. L’objectif affiché par les groupes séparatistes est de faciliter les déplacements des populations et des visiteurs durant cet événement d’envergure internationale.

Le pape Léon XIV a entamé lundi une visite de 11 jours sur le continent africain, avec des étapes prévues en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. Ce déplacement constitue son premier grand voyage international depuis le début de son pontificat.

Cette tournée vise notamment à attirer l’attention sur les défis auxquels fait face l’Afrique, alors que le continent regroupe plus d’un cinquième des catholiques dans le monde. La présence du pape est perçue comme un moment important, tant sur le plan spirituel que politique.

Dans les régions anglophones du Cameroun, en proie à un conflit armé depuis plusieurs années, cette annonce de cessez-le-feu apparaît comme un geste rare. Elle pourrait offrir une brève accalmie dans une zone régulièrement secouée par des affrontements entre forces gouvernementales et groupes séparatistes.

Reste à savoir si cette trêve temporaire sera pleinement respectée sur le terrain, dans un contexte où les violences persistent malgré les appels répétés à la paix et au dialogue.