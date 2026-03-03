Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran pourrait prendre « un certain temps », tout en excluant l’hypothèse d’un conflit s’étalant sur plusieurs années.

L’offensive aérienne a débuté samedi par des frappes contre Téhéran, qui ont notamment coûté la vie au guide suprême iranien Ali Khamenei, selon les autorités israéliennes et américaines. L’Iran a riposté par des frappes contre Israël et par des tirs de missiles visant des pays arabes abritant des bases militaires américaines au Moyen-Orient.

Invité de l’émission « Hannity » sur la chaîne Fox News, Netanyahu a rejeté les comparaisons avec les conflits prolongés du passé dans la région. « J’ai dit que cela pourrait être rapide et décisif. Cela peut prendre du temps, mais pas des années. Ce n’est pas une guerre sans fin », a-t-il affirmé.

Le président Donald Trump avait initialement évoqué un conflit pouvant durer quatre à cinq semaines, tout en laissant entendre par la suite qu’il pourrait s’étendre davantage. Son engagement militaire marque un tournant par rapport à sa rhétorique de campagne centrée sur « l’Amérique d’abord » et la limitation des interventions extérieures.

Netanyahu a également estimé que cette guerre pourrait ouvrir la voie à un nouvel équilibre régional, évoquant la possibilité d’une paix durable au Moyen-Orient, y compris un rapprochement potentiel entre Israël et l’Arabie saoudite. « Oui, je le crois », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il voyait une perspective durable de stabilisation dans la région.