Avant les négociations, JD Vance met en garde l’Iran contre toute tentative de manipulation

Le vice-président des États-Unis, JD Vance, a adressé un avertissement clair à l’Iran avant son départ pour des pourparlers jugés cruciaux.

S’exprimant avant de se rendre au Pakistan, où doivent se tenir les discussions, JD Vance a déclaré espérer des négociations « positives », tout en mettant en garde Téhéran contre toute tentative de manipulation.

« S’ils essaient de nous jouer, ils verront que l’équipe de négociation n’y sera pas réceptive », a-t-il affirmé, dans un ton ferme qui reflète la méfiance persistante entre les deux pays.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de cessez-le-feu fragile entre Washington et Téhéran, après plusieurs semaines de confrontation militaire ayant déstabilisé la région et perturbé les marchés énergétiques mondiaux.

Le Pakistan joue un rôle de médiateur dans ces discussions, qui représentent une première tentative de dialogue direct depuis l’escalade récente.

Malgré l’ouverture affichée, les tensions restent vives, et les propos de JD Vance illustrent la prudence américaine face aux intentions iraniennes.

L’issue de ces négociations pourrait s’avérer déterminante pour stabiliser la situation au Moyen-Orient, mais les divergences entre les deux puissances laissent présager des discussions complexes.