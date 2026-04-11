Aux États-Unis, la Sécurité intérieure rappelle ses employés malgré le shutdown

Le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis (DHS) a ordonné le retour au travail de ses employés précédemment placés en congé technique, malgré la fermeture partielle de l’administration fédérale en cours.

Selon un avis interne adressé aux agents, ces derniers devront reprendre leurs fonctions dès leur prochain jour ouvrable, soit dès lundi pour la majorité d’entre eux.

Cette décision intervient dans un contexte de « shutdown » gouvernemental, qui entraîne habituellement la mise en congé sans solde de nombreux fonctionnaires fédéraux en raison de l’absence de financement budgétaire.

Le DHS, qui supervise notamment la sécurité intérieure, la gestion des catastrophes et le contrôle des frontières, semble ainsi vouloir maintenir ses opérations à plein régime malgré les contraintes budgétaires.

Ce rappel souligne le caractère prioritaire des missions du département, jugées essentielles pour la sécurité nationale, même en période de blocage politique à Washington.

La mesure pourrait toutefois susciter des interrogations sur les conditions de travail et de rémunération des employés concernés, dans un contexte où le financement fédéral reste incertain.