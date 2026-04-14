Arrêté aux États-Unis, l’ex-chef du renseignement brésilien rattrapé par un complot de coup d’État

L’ancien chef des services de renseignement du Brésil, Alexandre Ramagem, a été arrêté par les autorités américaines de l’immigration après plusieurs mois de fuite. Il était recherché par la justice brésilienne après sa condamnation pour implication dans un complot visant à renverser le résultat de l’élection présidentielle de 2022.

Selon les autorités, Alexandre Ramagem avait quitté le Brésil en septembre dernier pour échapper à une peine de plus de 16 ans de prison. Il avait été reconnu coupable d’avoir participé à une tentative de coup d’État destinée à contester la victoire du président Luiz Inacio Lula da Silva face à l’ancien chef d’État Jair Bolsonaro.

Ancien inspecteur de la police fédérale, Ramagem avait dirigé l’agence de renseignement brésilienne durant le mandat de Jair Bolsonaro. Il est accusé d’avoir joué un rôle clé dans des manœuvres visant à affaiblir le système électoral et à soutenir des actions illégales contre les institutions démocratiques.

Son arrestation a été effectuée par l’ICE, qui a confirmé son interpellation sur le territoire américain. Les circonstances précises de cette arrestation n’ont pas été détaillées, mais elle intervient dans un contexte de coopération judiciaire entre Washington et Brasilia.

Cette affaire s’inscrit dans une série d’enquêtes et de poursuites liées à la période post-électorale de 2022 au Brésil, marquée par de fortes tensions politiques et des accusations de tentatives de déstabilisation.

L’avenir judiciaire d’Alexandre Ramagem dépend désormais des décisions des autorités américaines, notamment sur une éventuelle extradition vers le Brésil, où il devrait purger sa peine.