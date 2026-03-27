Argentine : le cartel Jalisco Nouvelle Génération classé organisation terroriste

L’Argentine de Javier Milei a décidé de classer le Cartel de Jalisco Nouvelle Génération comme organisation terroriste, s’alignant ainsi sur la position adoptée par les États-Unis.

Cette décision marque un tournant dans la politique sécuritaire du pays, qui renforce sa coopération avec Washington dans la lutte contre les organisations criminelles transnationales.

Le CJNG, considéré comme l’un des cartels les plus puissants et violents du Mexique, est impliqué dans de multiples activités illégales, notamment le trafic de fentanyl, les extorsions et les attaques contre les forces de sécurité.

Son ancien chef, Nemesio Oseguera, alias « El Mencho », a été tué en février lors d’une opération militaire menée par les autorités mexicaines avec le soutien des services de renseignement américains.

L’administration américaine de Donald Trump avait déjà désigné ce cartel comme organisation terroriste étrangère l’an dernier, dans le cadre d’une stratégie plus large visant les principaux groupes criminels mexicains.

Le gouvernement argentin justifie cette classification par des rapports officiels mettant en évidence les activités transnationales du CJNG et ses liens présumés avec d’autres organisations terroristes.

Buenos Aires a également inscrit sur sa liste des organisations terroristes le Hamas ainsi que la Force Qods iranienne.

Cette décision pourrait permettre aux autorités argentines de renforcer leurs outils juridiques et financiers pour lutter contre ces réseaux.

Elle illustre aussi la volonté du gouvernement Milei d’adopter une ligne dure en matière de sécurité et de s’inscrire dans une stratégie internationale plus offensive contre le crime organisé.