À partir de mardi, un anticyclone s’installe sur l’Europe centrale et apporte un temps largement sec et plus stable sur la France. Après un début de semaine encore frais le matin avec quelques gelées localisées, les températures remontent nettement en journée, offrant une ambiance douce et agréable, typique d’une période de transition entre l’hiver et le printemps.

Dès mardi, le soleil s’impose sur une grande partie du pays malgré quelques nuages bas matinaux. Les gelées restent possibles sur le centre au lever du jour, mais l’après-midi voit un net redoux avec des températures pouvant atteindre 20°C dans le sud-ouest. Cette amélioration se confirme mercredi et jeudi, qui s’annoncent comme les journées les plus agréables de la semaine avec un ensoleillement généreux sur les trois quarts du territoire.

Toutefois, cette stabilité sera un peu contrariée dans le sud-est. Sous l’influence de dépressions circulant en Méditerranée, les nuages feront leur retour dès mercredi sur ces régions, accompagnés d’un vent d’autan et de flux marins. Malgré cela, la douceur se maintient avec des températures souvent autour de 16°C l’après-midi à l’échelle nationale.