Météo du vendredi 28 février : retour du soleil malgré des gelées matinales

Ce vendredi marque une amélioration progressive des conditions météorologiques avec un ensoleillement plus généreux, bien que les gelées nocturnes restent présentes, notamment dans le nord-ouest où les températures pourront descendre jusqu’à -3°C. Malgré cette fraîcheur matinale, les températures moyennes restent légèrement en dessous des normales saisonnières.

En matinée, le ciel restera chargé sur le quart nord-est et le Massif central, tandis que le soleil s’imposera progressivement à l’ouest, malgré quelques bancs de brouillard près de la Garonne. L’après-midi, les éclaircies gagneront du terrain, bien que des nuages persistent dans le nord-est et s’étendent progressivement vers le nord-ouest. Dans le sud, le ciel restera globalement dégagé, sauf sur certaines zones de la Garonne où des nuages bas résistent. Les températures atteindront entre 5 et 16°C.

La soirée s’annonce calme avec un ciel globalement dégagé, malgré quelques résidus nuageux dans le nord-est et le centre-est. Pour le week-end, la tendance reste à la stabilité avec un temps sec et ensoleillé, hormis en Corse où une certaine instabilité pourrait persister. Les matinées seront froides avec des gelées fréquentes, avant un redoux progressif en journée.