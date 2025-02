Météo du jeudi 13 février : ciel chargé, précipitations et neige en montagne

Le temps reste perturbé ce jeudi 13 février avec une alternance de nuages, de précipitations et de chutes de neige en altitude. Tandis que la grisaille domine sur une large partie du pays, quelques éclaircies sont attendues sur le littoral méditerranéen.

En matinée, des pluies s’étendent du centre-est au nord-est, accompagnées de chutes de neige dès 600 à 1000 mètres sur les reliefs du Jura, des Vosges et des Alpes du nord. Le ciel reste chargé sur la majeure partie du territoire, sauf sur le piémont pyrénéen et au nord de la Seine où quelques éclaircies font leur apparition. Les températures minimales oscillent entre 1°C en Lorraine et 6°C en Bretagne.

Dans l’après-midi, les précipitations se concentrent sur les reliefs de l’est, avec de la neige tombant dès 1000 à 1200 mètres dans le Jura et les Alpes. Quelques averses circulent sur l’ouest du Massif central tandis que la Bretagne retrouve un temps humide. En revanche, des éclaircies s’imposent entre la Normandie et le Grand-Est, ainsi qu’entre la Côte d’Azur et la Corse. Les températures restent fraîches, ne dépassant pas 4 à 6°C sur les frontières du nord-est, mais atteignant jusqu’à 19°C au Pays basque.

En soirée, la neige persiste sur les Alpes du nord tandis que des pluies s’invitent sur les régions de l’ouest. Un ciel couvert domine encore sur les régions centrales, alors que des éclaircies se développent sur le bassin parisien, les Hauts-de-France et le pourtour méditerranéen.

La fin de semaine s’annonce plus clémente, avec le retour du soleil sur une grande partie du pays vendredi, malgré des gelées matinales. Samedi, un contraste marquera le nord et le sud, avec des températures pouvant grimper jusqu’à 22°C dans certaines régions du sud de la France.