Mary Patrux évoque la récidive de son cancer du sein : « J’ai terminé 16 chimios »

La journaliste et présentatrice de beIN Sports Mary Patrux a révélé samedi, dans un message publié sur Instagram, être confrontée à une récidive de son cancer du sein. Figure bien connue des émissions consacrées au basket, au tennis ou encore au handball, elle a choisi de partager publiquement son combat.

« Il y a des choses qu’on aimerait garder pour soi. Mais aujourd’hui j’ai envie de partager », écrit-elle en introduction. Elle explique avoir achevé, trois semaines plus tôt, seize séances de chimiothérapie. La récidive lui a été annoncée peu avant son départ pour Wimbledon. Si la maladie est restée localisée, un traitement par chimiothérapie s’est imposé « pour en finir une bonne fois pour toutes ».

Déjà touchée par un premier cancer du sein en 2020, la journaliste de 47 ans détaille les contraintes de son traitement : règles strictes, vigilance accrue et recours à un casque réfrigérant pour limiter la chute des cheveux. Malgré l’épreuve, elle souligne avoir continué à travailler, assurant émissions et déplacements. « Travailler, c’est mon kif. Et je vais très vite retrouver ma routine », affirme-t-elle, précisant que les soins ne sont pas encore terminés.

Mary Patrux a également remercié ses proches, ses collègues et les nombreux soutiens reçus, évoquant une « solidarité féminine immense ». Elle conclut en adressant une pensée aux autres femmes touchées par la maladie, rappelant que chaque parcours est différent et proposant son aide à celles qui auraient besoin d’échanger.