Petit État d’Amérique du Sud bordé par l’Atlantique, le Suriname pourrait connaître une transformation économique majeure avec le développement de nouveaux gisements pétroliers offshore. Ce pays d’environ 600 000 habitants, dont le produit intérieur brut se situe entre 3 et 4 milliards de dollars, mise sur ses ressources maritimes pour renforcer sa croissance et attirer des investissements internationaux.

Au large des côtes, à environ 150 kilomètres de Paramaribo, se prépare l’un des projets énergétiques les plus ambitieux jamais lancés dans la région. Baptisé GranMorgu, ce développement pétrolier en eaux profondes est mené conjointement par TotalEnergies et l’entreprise américaine APA Corporation, chacune détenant 50 % du projet. L’exploitation concerne le bloc 58, où les champs de Sapakara et Krabdagu renferment des réserves récupérables estimées à près de 760 millions de barils de pétrole.

Une infrastructure offshore conçue pour produire à grande échelle

Le dispositif reposera sur une unité flottante de production, de stockage et de déchargement capable de traiter jusqu’à 220 000 barils par jour. Cette plateforme, inspirée d’installations déjà utilisées dans les eaux voisines du Guyana, doit entrer en service en 2028. Sa conception permettra également de connecter à l’avenir d’autres gisements satellites afin de prolonger la durée d’exploitation du site.

Avec un investissement total évalué à 10,5 milliards de dollars, le projet représente un enjeu majeur pour l’économie surinamaise. Une part importante des dépenses devrait être réalisée localement, notamment dans les domaines logistiques, techniques et administratifs. Paramaribo devrait devenir le centre névralgique des opérations, tandis que les retombées économiques pourraient atteindre plus d’un milliard de dollars en contenu local et générer plus de 6 000 emplois directs, indirects et induits.

Le nom « GranMorgu », issu du sranan tongo, possède une signification symbolique pour le pays. Il renvoie à la fois au mérou goliath, poisson associé à la force et à la longévité dans certaines traditions locales, et à l’idée d’un « grand matin », évoquant l’espoir d’un nouveau départ économique pour ce petit État d’Amérique du Sud.