ÉCONOMIE Marchés & finance

Livret A : décollecte record en janvier, une première depuis dix ans

24 février 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Janvier noir pour le Livret A : les épargnants retirent plus qu’ils ne déposent
Janvier noir pour le Livret A : les épargnants retirent plus qu’ils ne déposent

Mauvaise nouvelle pour le placement préféré des Français. Selon les données de la Caisse des dépôts communiquées à franceinfo ce mardi, le Livret A a enregistré en janvier 2026 une décollecte nette de 1,87 milliard d’euros, c’est-à-dire que les retraits ont dépassé les dépôts.

L’assurance-vie en profite

Il s’agit d’une première pour un mois de janvier depuis dix ans. Le phénomène s’explique principalement par la baisse du taux du Livret A, passé de 1,7 % à 1,5 % depuis le 1er février. L’assurance-vie, considérée comme plus rémunératrice, a pour sa part battu des records en 2025. Le Livret A reste néanmoins utilisé par 58 millions de personnes, qui y ont placé près de 450 milliards d’euros.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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