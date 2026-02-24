Livret A : décollecte record en janvier, une première depuis dix ans

Mauvaise nouvelle pour le placement préféré des Français. Selon les données de la Caisse des dépôts communiquées à franceinfo ce mardi, le Livret A a enregistré en janvier 2026 une décollecte nette de 1,87 milliard d’euros, c’est-à-dire que les retraits ont dépassé les dépôts.

L’assurance-vie en profite

Il s’agit d’une première pour un mois de janvier depuis dix ans. Le phénomène s’explique principalement par la baisse du taux du Livret A, passé de 1,7 % à 1,5 % depuis le 1er février. L’assurance-vie, considérée comme plus rémunératrice, a pour sa part battu des records en 2025. Le Livret A reste néanmoins utilisé par 58 millions de personnes, qui y ont placé près de 450 milliards d’euros.