Le Salon mondial du mobile (MWC), qui s’est ouvert lundi à Barcelone, a été marqué par les répercussions des récentes frappes israélo-américaines contre l’Iran. Plusieurs entreprises israéliennes attendues n’ont pas pu faire le déplacement en raison de la fermeture de l’espace aérien dans la région. Au pavillon israélien, neuf des 25 exposants annoncés étaient absents, certains stands mentionnant l’annulation de vols depuis Israël.

L’organisateur du salon, la GSMA, a évoqué un nombre limité de participants affectés par des perturbations de voyage, tandis que les autorités catalanes ont également fait état d’un impact restreint. Aucune entreprise iranienne ne devait participer à l’événement. En marge de l’ouverture, une trentaine de manifestants ont appelé au boycott d’Israël et des Etats-Unis devant le centre des congrès.

Manifestation et prises de position

Lors d’une table ronde inaugurale, le directeur général de la GSMA, Vivek Badrinath, a adressé des « pensées » aux personnes touchées par le conflit. Dimanche soir, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a critiqué les frappes, appelant au dialogue et mettant en garde contre une déstabilisation accrue de la région.

L’actualité internationale n’a pas éclipsé les annonces technologiques présentées dans les allées du salon, dominées par l’essor de l’intelligence artificielle. Selon le cabinet IDC, 1,26 milliard de smartphones ont été vendus dans le monde en 2025, mais une contraction du marché est redoutée en 2026 en raison de la hausse du prix des composants. Parmi les nouveautés, le chinois Honor a dévoilé un téléphone-robot intégrant l’IA, tandis que Xiaomi et Huawei ont présenté de nouveaux objets connectés.