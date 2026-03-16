Avec Karl, Cyril Bonin signe un roman graphique sensible et introspectif qui mêle science-fiction et réflexion philosophique. L’album raconte la rencontre entre une jeune femme et un androïde dans un futur indéterminé, où la technologie cohabite avec une nature omniprésente. À travers cette histoire intime, l’auteur interroge la frontière entre l’humain et la machine, tout en proposant une œuvre poétique traversée par la question de la conscience.

Une rencontre entre une femme en deuil et un robot mystérieux

L’histoire débute lorsque Magda revient dans la maison de son enfance après la mort de son père, Charles Brooks, un puissant banquier décédé dans un accident de voiture. Dans la demeure familiale, elle découvre sous une housse un androïde désactivé : Karl, le robot domestique qui travaillait autrefois pour son père.

Ce dernier conduisait justement la voiture au moment de l’accident, ce qui soulève rapidement des interrogations. La banque dirigée par Brooks envisage même une procédure judiciaire contre l’entreprise qui a conçu l’androïde. Karl, conçu comme un « compagnon de vie » capable d’effectuer toutes les tâches quotidiennes, pourrait être appelé à témoigner pour expliquer ce qui s’est réellement passé.

Peu à peu, la relation entre Magda et le robot évolue. D’abord méfiante, la jeune femme découvre chez Karl des réactions inattendues, presque humaines. L’androïde affirme posséder une conscience et semble capable de ressentir des émotions, ouvrant ainsi un questionnement vertigineux : une machine peut-elle réellement comprendre le monde et agir selon ses propres choix ?

Une fable poétique sur la conscience et la nature

Au fil du récit, Cyril Bonin dépasse la simple intrigue technologique pour proposer une réflexion plus large sur la condition humaine. L’album évoque des thèmes variés : le deuil, la responsabilité morale des machines, mais aussi la relation entre l’homme et la nature.

Dans cet univers à la temporalité floue, le décor joue un rôle essentiel. Les paysages, les arbres, le vent ou encore le vol d’un papillon deviennent autant de symboles de la simplicité du monde vivant. Face aux ambitions humaines et aux progrès technologiques, la nature apparaît comme un rappel discret de l’essentiel.

Graphiquement, l’auteur propose un univers élégant aux couleurs douces, souvent teintées de nuances automnales. Son trait délicat et ses atmosphères feutrées renforcent le ton contemplatif du récit.

Avec Karl, Cyril Bonin livre ainsi une bande dessinée délicate et profondément humaine. Derrière l’histoire d’un robot qui s’interroge sur sa propre conscience se cache une méditation plus vaste sur ce qui définit l’humanité : la sensibilité, la responsabilité et la capacité à regarder le monde autrement.